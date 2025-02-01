Роман Березовский назвал самого стабильного вратаря в первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о самых стабильных голкиперах в первой части нынешнего сезона чемпионата России.

«Я бы разбил на несколько периодов. Латышонок очень здорово начал сезон за «Зенит», но потом были травма и не совсем удачные по результатам матчи. Может, не столько его вина, но тем не менее. Агкацев отлично себя проявляет! После ухода Сафонова в «ПСЖ» достойно его заменил. Отметил бы их, ну и Акинфеева — сами знаете, что это икона российского футбола. О нём нечего говорить — всё так же демонстрирует свой высокий уровень. Однако наиболее стабильным в первой части сезона был Агкацев, если брать травму Латышонка и не очень удачные результаты «Зенита» в концовке года», — сказал Березовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полное интервью с Романом Березовским выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

Самые титулованные футбольные клубы России: