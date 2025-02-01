Экс-вратарь «Зенита» и «Динамо» Березовский предположил, почему Селихов покинул «Спартак»

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский поделился мнением, почему голкипер Александр Селихов мог покинуть «Спартак».

«Разговоры о том, что он может покинуть команду, ходили и раньше. Наверное, Селихов был недоволен игровым временем — вот и решил сменить клуб, чтобы больше играть. Тренеры «Спартака» взвесили ситуацию. Наверное, у них на подходе есть кто-то моложе, может, менее опытный, но перспективный вратарь, который сможет заменить Максименко в трудный момент», — сказал Березовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Красно-белые объявили о расторжении контракта с Селиховым 22 января. Вратарь выступал за «Спартак» с сезона-2016/2017.

Полное интервью с Романом Березовским выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

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