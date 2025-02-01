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Тренер сборной Армении оценил перспективы трансфера Тикнизяна в Европу

Тренер сборной Армении оценил перспективы трансфера Тикнизяна в Европу
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о потенциальном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в один из европейских клубов.

«Это возможно всегда, тем более что игры за сборную дают о нём дополнительную информацию. Он же проводит международные матчи. Полтора года назад Наир находился в фантастической форме! В тот период он проделывал невероятный объём работы. У нас в сборной были все его данные — он превосходил серьёзных игроков, был на топ-уровне. Тикнизян играл у нас бровочником, проделывал огромную беговую работу. Выдавал объём за двоих! Но такое не может долго продолжаться — начались травмы и мышечные проблемы, спады. Как следствие, стал меньше играть в «Локомотиве». Были новости, что сорвался переход в «Зенит». Но это по-прежнему высококлассный футболист, у которого есть шансы проиграть в Европе. Не бывает всегда всё идеально. Спады случаются, как и проблемы со здоровьем. Однако преодолевать трудности и идти дальше только интереснее», — сказал Березовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полное интервью с Романом Березовским выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

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