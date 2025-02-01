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Александр Мостовой оценил шансы «Астон Виллы» на победу в Лиге чемпионов

Александр Мостовой оценил шансы «Астон Виллы» на победу в Лиге чемпионов
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой не исключил, что «Астон Вилла» может выиграть Лигу чемпионов УЕФА в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Роджерс – 3'     2:0 Роджерс – 5'     2:1 Айда – 36'     2:2 Айда – 38'     3:2 Уоткинс – 60'     4:2 Роджерс – 90+1'    

«Я совсем не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов! С кем они пересекаются по сетке турнира? «Аталанта», «Боруссия», «Брюгге» и «Спортинг»! И что, бирмингемцам не по силам обыграть эти команды? Конечно, по силам! Получается, что уже один неочевидный клуб может проскочить в условный полуфинал. А там и до финала недалеко!

Тем более что испанец неоднократно выигрывал еврокубок с «Вильярреалом» и с «Севильей». Чем хуже «Астон Вилла»? Хорошая команда из чемпионата Англии! Так что, повторюсь, при новом формате Лиги чемпионов возможно всё», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» обыграла шотландский «Селтик» со счётом 4:2 и вышла в плей-офф главного европейского турнира впервые за 42 года.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» заняла восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, благодаря чему вышла напрямую в 1/8 финала турнира. На счету команды Эмери 16 очков.

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