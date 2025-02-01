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Березовский: Сафонов с лёгкостью найдёт другой клуб в Европе в случае ухода из «ПСЖ»

Березовский: Сафонов с лёгкостью найдёт другой клуб в Европе в случае ухода из «ПСЖ»
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Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский поделился мнением, способен ли российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заменить Джанлуиджи Доннарумму.

«Итальянец совсем недавно становился чемпионом Европы — это серьёзный успех! Пока он номер один в большинстве матчей, но бывает всякое — те же травмы. Тем более что мы видим: тренер находит матчи и для Сафонова. Это всё происходит плавно. Опыт, который Матвей приобретает, — большой плюс для него. Он молодой парень, может поменять что-то, если вдруг почувствует, что хочет играть в каждой встрече. Матвей с лёгкостью сможет найти другой клуб в Европе», — сказал Березовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Полное интервью с Романом Березовским выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

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