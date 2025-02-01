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Глушаков: «Спартаку» сложнее позволять себе дорогостоящие трансферы, нежели «Зениту»

Глушаков: «Спартаку» сложнее позволять себе дорогостоящие трансферы, нежели «Зениту»
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Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, как он относится к информации, что красно-белые готовы заплатить € 25 млн за трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Пока это исключительно слухи. Если серб будет приносить пользу и вести партнёров за собой, можно рискнуть и столь крупной суммой. А если нет, кто понесёт ответственность? Конечно, «Спартаку» сложнее позволять себе дорогостоящие трансферы, нежели «Зениту», — приводит слова Глушакова «RT на русском».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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