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Томори отказался от перехода в «Тоттенхэм», ранее то же самое сделал Тель — Ди Марцио

Томори отказался от перехода в «Тоттенхэм», ранее то же самое сделал Тель — Ди Марцио
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Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори принял решение остаться в итальянском клубе и отклонил предложение от «Тоттенхэма». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, ранее «россонери» согласились продать английского футболиста в лондонский клуб за € 25 млн плюс бонусные выплаты.

В пятницу, 31 января, в СМИ появились сведения, что от перехода в стан «шпор» также отказался 19-летний нападающий «Баварии» Матис Тель. Сообщалось, что футболиста не удовлетворил спортивный проект «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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