Стали известны подробности перехода игрока «Милана» Мораты в «Галатасарай»

Форвард «Милана» Альваро Мората окончательно оформил свой переход в «Галатасарай» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в соглашении прописана обязательная опция выкупа футболиста за € 15 млн. Отмечается, что игрок будет получать в турецком клубе больше, чем в «Милане». Зарплата Мораты составит € 900 тыс. в месяц, столько же получает Виктор Осимхен, арендованный «Галатасараем» у «Наполи».

32-летний Мората перешёл в итальянский гранд из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.