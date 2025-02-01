Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Opta показала, на кого из звёзд футбола похож возможный новичок «Зенита» Саласар

Opta показала, на кого из звёзд футбола похож возможный новичок «Зенита» Саласар
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитическая компания Opta показала, что потенциальный полузащитник «Зенита» Родриго Саласар по качеству своих умений наиболее похож на атакующего хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема и на российского футболиста «Монако» Александра Головина. На текущий момент 25-летний игрок выступает в составе «Браги».

Согласно данным источника, Саласар входит в 90% перцентиль и выше по сравнению с полузащитниками из топ-5 лиг по ударам, ожидаемым голам, касаниям в штрафной, пасам под удар и прогрессивным проходам с мячом.

Данный показатель у Беллингема составляет 88%, у Головина — 84%.

В нынешнем сезоне Саласар принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
«Зенит» заплатит € 22 млн за Саласара «Браге», контракт с игроком согласован — Бергер

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android