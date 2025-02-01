Opta показала, на кого из звёзд футбола похож возможный новичок «Зенита» Саласар

Аналитическая компания Opta показала, что потенциальный полузащитник «Зенита» Родриго Саласар по качеству своих умений наиболее похож на атакующего хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема и на российского футболиста «Монако» Александра Головина. На текущий момент 25-летний игрок выступает в составе «Браги».

Согласно данным источника, Саласар входит в 90% перцентиль и выше по сравнению с полузащитниками из топ-5 лиг по ударам, ожидаемым голам, касаниям в штрафной, пасам под удар и прогрессивным проходам с мячом.

Данный показатель у Беллингема составляет 88%, у Головина — 84%.

В нынешнем сезоне Саласар принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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