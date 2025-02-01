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Ларин: для Зиньковского подойдёт любая команда, где он смог бы играть

Ларин: для Зиньковского подойдёт любая команда, где он смог бы играть
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал информацию о потенциальном переходе крайнего нападающего «Спартака» Антона Зиньковского в «Ростов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Мне кажется, для Антона подойдёт любая команда, где он мог бы играть. Вне зависимости от того, в какой футбол она играет. Это лучше, чем сидеть в «Спартаке». Почему он сидит? На мой взгляд, виной кубковый матч «Динамо» — «Спартак», когда красно-белые вели 1:0. Они были в большинстве, Антон вышел на замену и выступил неудачно. Команда Станковича сыграла вничью.

Сыграет ли такой переход психологически в плюс? Для Антона будет в плюс любая ситуация, где он смог бы играть в футбол, будь это «Ростов» или какая-то другая команда. Даже «Спартак». Я же не знаю, что у него там происходит, вдруг у него есть шанс там выступать», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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