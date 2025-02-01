Угальде высказался о будущем в «Спартаке» на фоне слухов об интересе к нему из Европы

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о своём возможном уходе из московского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к костариканскому футболисту со стороны нескольких европейских грандов, включая «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити» и других.

«Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета ещё много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу.

Интерес «ПСЖ»? Я ничего не слышал об этом», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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