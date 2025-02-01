Эксперт по бразильскому футболу Спивак: для бразильцев Россия — как Саудовская Аравия

Журналист и специалист по бразильскому футболу Александр Спивак высказался о переходе бразильского нападающего Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» из бразильского «Ботафого».

— Как в Бразилии восприняли этот трансфер? Всё-таки € 35 млн — это большие деньги.

— Они Россию называют mercado alternativo, то есть альтернативный рынок. Для них Россия — это что-то экзотическое и совершенно неправильное. Зачем Энрике, который стал лучшим игроком «Ботафого», уезжать в «Зенит»? Нам неприятно, потому что своя рубашка близка к телу, но по факту это то же самое, что и переход в Саудовскую Аравию. В РПЛ не столько денег, как у арабов, но опять же, всё про деньги. Какая ещё мотивация у Энрике ехать в Россию? Ну какая? Плюс история со ставками в Испании, и, насколько я читал, жена на него влияет, хочет из Рио уехать. Но это всё, опять же, личные истории. А в основе всё равно лежит денежный вопрос, — приводит слова Спивака Metaratings.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.