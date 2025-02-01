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Наумов — об «Анжи»: «Динамо» Мх нуждается в резервной команде, чтобы черпать футболистов

Наумов — об «Анжи»: «Динамо» Мх нуждается в резервной команде, чтобы черпать футболистов
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возвращении махачкалинского «Анжи» в большой футбол. Команда будет выступать в третьем дивизионе России.

«Анжи» имеет богатую историю, а в Дагестане очень любят футбол. Поэтому возрождение махачкалинского клуба — это большой плюс для российского футбола. Тем более что махачкалинское «Динамо» нуждается в резервной команде, чтобы черпать футболистов. Для Дагестана два клуба — это нормально, ведь «Анжи» не играет в РПЛ. Пока команда дойдёт до высшего дивизиона, пройдёт много времени. Очень правильно, если «Анжи» будет помогать махачкалинскому «Динамо» в развитии игроков. К сожалению, с молодёжки редко попадают в основу, а эти ступеньки очень важны.

«Анжи» начинает правильно создавать свою структуру по кирпичику. А то был у нас клуб-фантом «Тосно», который выиграл Кубок России, а потом исчез. А сейчас о нём даже никто не вспомнит. У «Анжи» же есть своя школа, база и фанатская аудитория. Они постепенно начнут развиваться, как «Краснодар», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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