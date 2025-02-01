Масалитин: что делать Торопу в ЦСКА? Попробуй посади такую величину, как Акинфеев

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с вратарями в клубе. Ранее появилась информация о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в столичный «Спартак».

«Если Акинфеев будет дальше играть в ЦСКА, что делать Торопу? Попробуй посади такую величину на замену. Согласится ли он? Пока Игорь играет. Все говорят, что он скоро закончит. То же самое говорили и Помазуну: «Потерпи, Акинфеев закончит — и всё». А Игорь до сих пор не закончил! Илье уже 28 лет, хотя он был молодым и перспективным.

Молодой и перспективный футболист — это актив команды. Его надо развивать и продавать. Продали же своих воспитанников Тикнизяна и Марадишвили за хорошие бабки. Так же можно было поступить с Помазуном, продав его в «Зенит», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.