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Масалитин: что делать Торопу в ЦСКА? Попробуй посади такую величину, как Акинфеев

Масалитин: что делать Торопу в ЦСКА? Попробуй посади такую величину, как Акинфеев
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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с вратарями в клубе. Ранее появилась информация о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в столичный «Спартак».

«Если Акинфеев будет дальше играть в ЦСКА, что делать Торопу? Попробуй посади такую величину на замену. Согласится ли он? Пока Игорь играет. Все говорят, что он скоро закончит. То же самое говорили и Помазуну: «Потерпи, Акинфеев закончит — и всё». А Игорь до сих пор не закончил! Илье уже 28 лет, хотя он был молодым и перспективным.

Молодой и перспективный футболист — это актив команды. Его надо развивать и продавать. Продали же своих воспитанников Тикнизяна и Марадишвили за хорошие бабки. Так же можно было поступить с Помазуном, продав его в «Зенит», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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