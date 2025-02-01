Флоран Малуда: величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой

Бывший крайний нападающий «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда считает экс-полузащитника «Канна» и «Страсбурга» Александра Мостового величайшим футболистом России.

«Величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой — он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбург». У него волшебная левая нога была. Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги — это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что.

Мостового не зовут работать в клубы РПЛ? Так очень часто происходит с бывшими футболистами. Я считаю, что мы, бывшие игроки, многое дали нынешнему футболу, и нас должны уважать. Федерациям футбола нужно придумывать возможности интеграции бывших игроков в футбол. У меня во Франции точно такая же ситуация, как у Александра», — приводит слова Малуда «РБ Спорт».

Мостовой выступал в составе «Канна» с января по июнь 1994 года. За «Страсбург» российский футболист играл с 1994 по 1996 год. За этот период он принял участие в 82 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

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