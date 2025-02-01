«Химки» объявили об уходе защитника Седрика Гогуа

Подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили о расторжении контракта с центральным защитником команды Седриком Гогуа.

«Седрик Гогуа покинул ФК «Химки». Мы благодарим Седрика за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

30-летний Гогуа присоединился к «Химкам» летом 2024 года. За этот период он принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.