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Представлен официальный мяч клубного чемпионата мира 2025 года

Международная федерация футбола (ФИФА) и компания спортивной одежды adidas представили официальный мяч, который будет использован на клубном чемпионате мира 2025 года. Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

Фото: x.com/adidasfootball

В клубном чемпионате мира — 2025 примут участие 32 команды, представляющие шесть разных федераций.

На турнире сыграют: «Челси», мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», мадридский «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон», «Пачука», «Интер Майами», «Аль-Хиляль», «Урава Ред Даймондс», «Аль-Айн», «Ульсан Хёндэ», «Окленд Сити», «Аль-Ахли», «Видад», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунз».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: