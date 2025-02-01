Тарханов: «Зенит» вряд ли вернёт Малкома — придётся платить за него деньги

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит». Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в санкт-петербургский клуб, так как не чувствует себя ценным в саудовском клубе.

«В Саудовской Аравии другая жизнь, а бразильцы — раскрепощённые люди. Возможно, Малкому там не по душе и футбол. В России, как и в Бразилии, нет таких законов, как в Саудовской Аравии, которые многим не нравятся. Роналду там играет и живёт, значит, всё нормально. Однако многим европейским футболистам не нравится жизнь в этой стране.

«Зениту» придётся платить деньги за Малкома, и клуб вряд ли пойдёт на это. Но он мог бы помочь команде, потому что здорово играл в петербургском клубе и начал очень хорошо в Саудовской Аравии», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.