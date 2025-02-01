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Переговоры Доннаруммы с «ПСЖ» о новом контракте в тупике уже несколько недель — L'Équipe

Переговоры Доннаруммы с «ПСЖ» о новом контракте в тупике уже несколько недель — L'Équipe
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Переговоры 25-летнего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы с «ПСЖ» о пролонгации его трудового соглашения находятся в тупике на протяжении нескольких недель. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, подобная ситуация может быть объяснена интересом французского гранда к 23-летнему голкиперу «Лилля» Люке Шевалье.

Действующий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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