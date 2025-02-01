Стало известно, когда будет доигран прерванный матч между «Фиорентиной» и «Интером»

Матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и миланским «Интером», который проходил 1 декабря и был прерван из-за потери сознания игроком «фиалок» Эдоардо Бове, состоится в четверг, 6 февраля, в 22:45 мск. Об этом сообщается на сайте «Фиорентины».

Отмечается, что матч возобновится с 17-й минуты в тех же составах и той же игровой ситуации, которая существовала на момент остановки.

Напомним, на 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после чего на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения. Игра не была возобновлена.

Ответный матч в рамках 24-го тура состоится в понедельник, 10 февраля, в 22:45 мск.