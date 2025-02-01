Роман Березовский выделил основные проблемы в игре вратарей «Динамо» Лунёва и Лещука

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался об основных проблемах, наблюдаемых в игре нынешних голкиперов бело-голубых Андрея Лунёва и Игоря Лещука.

«У Лещука случались неудачные матчи, которые были у всех на виду. К сожалению, это произошло в дерби со «Спартаком», что говорит о его нестабильности. Но у любого вратаря бывают ошибки. То же самое можно сказать и о Лунёве — иногда он действует сверхуверенно в игре ногами. В последнем туре победили в два мяча, но он «привёз» такой гол… Стал играть в короткие передачи за пределами штрафной, ошибся.

Лунёв сейчас в «Динамо» первый номер. Вратарю сложнее, когда он долго находится без игры. Когда приходит момент к нему, он, может, чуть торопит события — хочет быстрее спасти, помочь команде. Это частенько бывает ошибочным решением: заранее пойти на выход, слишком активно занимать позицию, стараться помочь на втором этаже при подачах или стандартных положениях. Но в современном футболе это сложно делать — ставят много блоков. Может, Лунёву стоит больше сконцентрироваться на игре на линии, но это моё личное мнение», — сказал Березовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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