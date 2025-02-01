Березовский назвал главное условие для трансфера вратаря «Краснодара» Агкацева в Европу

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский поделился мнением, что нужно делать голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву, чтобы перейти в один из европейских клубов.

«Для этого надо демонстрировать высокий уровень более продолжительное время, как делал Сафонов. В таком случае почему нет? Наверное, это возможно. Краснодарская академия подтверждает свой высокий уровень — раз за разом выращивают талантливых футболистов», — сказал Березовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 21 матче во всех турнирах, в 12 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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