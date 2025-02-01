Созин: судя по суммам, которые тратит «Спартак», клуб не намерен отдавать золото «Зениту»

Футбольный эксперт Андрей Созин отметил настрой «Спартака» на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Судя по намерениям и суммам, которые тратит «Спартак», — клуб не намерен уступать «Зениту» золото. Настрой виден серьёзный, обе команды не экономят. И в таком случае лига будет интереснее: когда именно «Спартак» борется за чемпионство, болельщики и нейтральные зрители следят за интригой активнее, чем когда в главной гонке другие клубы.

Пока лишь две команды зимой показывают свои амбиции. «Зенит», который взял Энрике и может взять Саласара, и «Спартак» со скорыми трансферами Илича и Солари, они выступают по-европейский. Это не просто переходы за € 1,5-2 млн и парни для ротации, а точечное дорогое усиление в основной состав.

Конечно, я жду, что «Спартак» некоторые покинут: Зиньковский, Игнатов, Пруцев или Мартинс, возможно — Николсон. Но глобально клуб старается улучшить нынешний состав и не сдаваться в чемпионской гонке раньше времени. Что касается «Краснодара», то, возможно, клуб сейчас всё устраивает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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