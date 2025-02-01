В «СКА-Ростов» раскрыли подробности подписания Зорана Тошича

Представитель «СКА-Ростов» Сергей Брейн поделился информацией о деталях подписания бывшего футболиста ЦСКА Зорана Тошича.

«Контракт Зорана с «СКА-Ростов» действует до августа 2025 года. Он пройдёт полноценную подготовку с командой к шестому сезону Медиалиги. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы такие игроки, как Зоран, были с нами как можно дольше.

Точную сумму зарплаты Зорана Тошича в «СКА-Ростов» мы раскрыть не можем — это наши внутренние договорённости. Но мы очень рады, что пришли к цифре, которая устроила обе стороны», — сказал Брейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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