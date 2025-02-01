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В «СКА-Ростов» рассказали о вовлечённости Тошича в тренировочный процесс команды

В «СКА-Ростов» рассказали о вовлечённости Тошича в тренировочный процесс команды
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Представитель медийного клуба «СКА-Ростов» Сергей Брейн рассказал о вовлечённости в тренировочный процесс команды правого вингера Зорана Тошича. Ранее пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону объявила о переходе бывшего футболиста ЦСКА.

«Для нас важно, чтобы Зоран был полностью вовлечён в тренировочный процесс и был вместе с командой. Зоран не будет прилетать только на игры — он перебирается в Москву и будет тренироваться вместе с командой. Это очень важный момент, который мы сразу же обговорили. Зоран сказал, что для него важно быть полноценным членом команды», — сказал Брейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 37-летний вингер завершил профессиональную игровую карьеру в сентябре 2024 года. Тошич выступал за московский ЦСКА, английский «Манчестер Юнайтед», сербский «Партизан», немецкий «Кёльн», казахстанский «Тобол», греческую «Ламию» и другие команды.

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