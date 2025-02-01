Флик отказался комментировать отсутствие «Реала» в топ-8 команд общего этапа ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил важность попадания сине-гранатовых в восьмёрку сильнейших команд общего этапа Лиги чемпионов, из-за чего им не придётся проводить дополнительные матчи за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это было важно и нелегко. Мы играем в среду с «Валенсией», а затем, в воскресенье, — с «Севильей». После этого появится возможность дать футболистам отдохнуть. У нас будет больше дней для тренировок [из-за отсутствия игр в Лиге чемпионов]. Это хорошо и поможет нам.

Непопадание «Реала» [в топ-8 команд общего этапа Лиги чемпионов]? Я хочу говорить только о своей команде, а не о других», — приводит слова Флика AS.

По итогам общего этапа турнира «Реал» занял 11-е место.

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