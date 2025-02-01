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«Интер» арендует Николу Залевски у «Ромы» — Романо

«Интер» арендует Николу Залевски у «Ромы» — Романо
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«Интер» договорился с «Ромой» об аренде 23-летнего полузащитника Николы Залевски. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, польский футболист сначала подпишет новый контракт с римским клубом, после чего перейдёт в «Интер». Арендное соглашение включает в себя опцию выкупа, которая не является обязательной.

В нынешнем сезоне Залевски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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