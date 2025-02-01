Игрок «Лиона» Шерки согласился на переход в дортмундскую «Боруссию» — Романо

Дортмундская «Боруссия» продвинулась вперёд в переговорах с «Лионом» о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника французского клуба Райана Шерки. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист уже согласился на переход в дортмундский клуб. Отмечается, что работа над деталями контракта продолжается. Подчёркивается, что «Боруссия» может заплатить за игрока около € 22,5 млн.

В нынешнем сезоне Шерки принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.