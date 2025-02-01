«Зенит» объявил о трансфере Вильсона Изидора в «Сандерленд»

«Зенит» объявил о трансфере 24-летнего центрального нападающего Вильсона Изидора в английский «Сандерленд».

«Сине-бело-голубые и английский футбольный клуб достигли соглашения о полноценном переходе нападающего в команду из Чемпионшипа.

«Зенит» благодарит Вильсона Изидора и желает ему успехов на футбольном поле!» — сказано в телеграм-канале «Зенита».

Нападающий присоединился к санкт-петербургскому клубу осенью 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей во всех соревнованиях, где забил четыре гола. Минувшим летом французский футболист перешёл в «Сандерленд» на правах аренды. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами.

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