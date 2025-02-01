Андрей Червиченко: в «Ростове» Зиньковский мог бы приносить пользу российскому футболу

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о потенциальном переходе крайнего нападающего красно-белых Антона Зиньковского в «Ростов» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

«Если бы Зиньковский перешёл в «Ростов», в первую очередь плюс был бы для него. Он бы прогрессировал как футболист и переходил на новый уровень. Для «Ростова» тоже плюс — неплохой игрок, который полирует лавку в «Спартаке». Зиньковский — хороший, техничный и интересный футболист. Он мог бы приносить пользу российскому футболу.

Но в РПЛ же происходит соревнование между «Зенитом» и «Спартаком» — кто больше угробит российских игроков. Если «Зенит» их просто покупает и сажает, то «Спартак» иногда выпускает, но всё равно извращает большими зарплатами. Очень тяжело принимать решение между полировкой лавки за большие деньги и постоянным местом на футбольном поле, но за гораздо меньшие деньги. Тут на первый план выходят приоритеты. Зависит от собственной психологии и подхода футболиста к жизни», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.