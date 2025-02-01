«Брест» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00
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Сегодня, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Брест» и «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Брест
Брест
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 19 сыгранных матчей «Брест» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу, заработав 47 очков. На втором месте находится «Марсель», у которого 37 очков после 19 встреч.
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