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Рашфорд переходит в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона — Романо

Рашфорд переходит в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона — Романо
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Переговоры о переходе крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу» на правах аренды до конца нынешнего сезона находятся на финальной стадии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент стороны обсуждают, будет ли арендное соглашение 27-летнего футболиста включать опцию выкупа. Бирмингемский клуб покроет заработную плату Рашфорда. Подчёркивается, что главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери уже провёл беседу с нападающим.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Рашфорд желает перейти в «Барселону».

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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