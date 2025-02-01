Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего защитника из «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего защитника из «Арсенала»
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним центральным защитником Айденом Хевеном. Английский футболист перешёл в стан «красных дьяволов» из лондонского «Арсенала».

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Юнайтед»

Хевен заключил трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед», рассчитанное до июня 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Подчёркивается, что 18-летний футболист сразу присоединится к основной команде «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Хевен принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Материалы по теме
Рашфорд переходит в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона — Романо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android