Глушенков высказался об уходе Клаудиньо из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением об уходе атакующего полузащитника Клаудиньо из санкт-петербургского клуба.

«Не знаю, как будут ощущаться потери Клаудиньо и Вендела. Клаудиньо хороший игрок, но решил двигаться дальше. А с Венделом мы доиграем этот сезон, а в следующем узнаем», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22 января санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.

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