Форвард «Зенита» Глушенков: Соболев покажет себя во второй части сезона

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков считает, что его одноклубник Александр Соболев ещё проявит себя во второй части сезона.

«Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет. Сколько он забьёт мячей — спросите у него. Он говорил, что 20 действий сделает», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.