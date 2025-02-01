Максим Глушенков высказался о форме новичка «Зенита» Энрике

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением о форме новичка сине-бело-голубых Луиса Энрике.

«Пока сложно оценить Энрике, он ещё не набрал форму, всегда три-четыре дня потренировался», — передает слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме Глушенков высказался об уходе Клаудиньо из «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России: