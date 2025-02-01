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Глушенков: после травмы Караваева летел с ним в Питер, помогал

Глушенков: после травмы Караваева летел с ним в Питер, помогал
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как поддерживал защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева после травмы. Ранее стало известно, что Караваеву сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Конечно, поддержали Караваева после травмы. Я с ним в Питер летел, помогал ему. Подавлен ли он? А вы бы как себя чувствовали?» — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

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