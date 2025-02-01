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Глушенков: хотел написать Сильянову и спросить, вброс ли это про «Зенит»

Глушенков: хотел написать Сильянову и спросить, вброс ли это про «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к правому защитнику «Локомотива» Александру Сильянову.

«С Сильяновым не общались после последних новостей. Я хотел написать и спросить, вброс ли это, но не стал», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Сильянов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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