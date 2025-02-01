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Барриос: своё будущее вижу в «Зените», хочу помогать клубу брать трофеи

Барриос: своё будущее вижу в «Зените», хочу помогать клубу брать трофеи
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что видит своё будущее в санкт-петербургской команде и намерен помогать команде добиваться успехов.

«Своё будущее вижу в «Зените». Хочу помогать добиваться успехов и брать трофеи. Моя семья счастлива в Петербурге.

Что касается ухода игроков, прекрасно всё понимаем. Это часть футбола. Их будет не хватать. Остаётся в душе пустое место. Желаю успехов Клаудиньо и Артуру», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Вильмар Барриос провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Колумбиец перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Сумма трансфера составила € 15 млн по версии Transfermarkt.

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