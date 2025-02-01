«Спартак» заплатит € 16 млн за переход Ивана Илича из «Торино» — Ди Марцио

Переговоры между «Спартаком» и «Торино» по трансферу 23-летнего полузащитника Ивана Илича находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, красно-белые заплатят итальянскому клубу € 16 млн плюс бонусы за переход сербского футболиста.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: