Флик: «Барселоне» нужно продолжать побеждать, чтобы оказывать давление на «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил о необходимости оказывать давление на мадридский «Реал» в борьбе за чемпионство.
«Нам нужно продолжить победную серию, чтобы по-прежнему оказывать давление на мадридский «Реал». [Разница между нашими командами] Семь очков — это нелегко, но мы продолжим бороться», — приводит слова Флика пресс-служба сине-гранатовых в соцсети Х (ранее Twitter).
После 21 тура испанской Примеры «Барселона» набрала 42 очка и на текущий момент занимает третье место. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико» с 45 очками. «Реал», заработавший 49 очков, возглавляет турнирную таблицу.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: