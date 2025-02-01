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Флик: «Барселоне» нужно продолжать побеждать, чтобы оказывать давление на «Реал»

Флик: «Барселоне» нужно продолжать побеждать, чтобы оказывать давление на «Реал»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил о необходимости оказывать давление на мадридский «Реал» в борьбе за чемпионство.

«Нам нужно продолжить победную серию, чтобы по-прежнему оказывать давление на мадридский «Реал». [Разница между нашими командами] Семь очков — это нелегко, но мы продолжим бороться», — приводит слова Флика пресс-служба сине-гранатовых в соцсети Х (ранее Twitter).

После 21 тура испанской Примеры «Барселона» набрала 42 очка и на текущий момент занимает третье место. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико» с 45 очками. «Реал», заработавший 49 очков, возглавляет турнирную таблицу.

Турнирная таблица Ла Лиги
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