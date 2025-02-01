Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал о работе «Зенита» на зимних сборах

Сергей Семак рассказал о работе «Зенита» на зимних сборах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о работе сине-бело-голубых на зимних сборах.

«Планы — работать и готовиться. Будет три матча в рамках турнира, и, возможно, сыграем ещё две игры. В зависимости от того, понадобится ли нам больше матчей и сколько сыграют футболисты. Это рабочие моменты.

На мой взгляд, трёх дней отдыха между сборами достаточно. Мы находимся в тренировочном процессе, и после четырёх дней уже сложнее возвращаться в ритм нагрузок. Сегодня уже начнём готовиться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Материалы по теме
«Принтер болеет за «Спартак». В «Шоу Воли» извинились за опечатку в фамилии Семака

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android