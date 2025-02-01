Сергей Семак рассказал о работе «Зенита» на зимних сборах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о работе сине-бело-голубых на зимних сборах.

«Планы — работать и готовиться. Будет три матча в рамках турнира, и, возможно, сыграем ещё две игры. В зависимости от того, понадобится ли нам больше матчей и сколько сыграют футболисты. Это рабочие моменты.

На мой взгляд, трёх дней отдыха между сборами достаточно. Мы находимся в тренировочном процессе, и после четырёх дней уже сложнее возвращаться в ритм нагрузок. Сегодня уже начнём готовиться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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