Барриос: возвращаться из отпуска непросто, с нетерпением ждём турнир с клубами РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, как прошла первая часть сборов, а также оценил своё состояние после отпуска.

«Первая часть сборов прошла хорошо. Всегда непросто возвращаться из отпуска, заново приходится адаптироваться, набирать форму и обретать уровень. Мне кажется, мы провели очень качественную работу с тренерским штабом и специалистами по физподготовке. Чувствую, что кондиции возвращаются с каждой тренировкой. То же самое вижу и по команде.

В последнем матче провёл 90 минут. К сожалению, поражение — часть процесса. Самое главное, что сделали выводы и выявили недочёты, а все сыграли без повреждений. Немного перезагрузился на коротких каникулах. Ждём с нетерпением вторую часть сборов, где будет турнир с российскими командами. Первый сбор — самый тяжёлый. Сейчас будет больше футбола», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.