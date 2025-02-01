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Сергей Семак: «Зениту» интереснее играть с иностранными клубами

Сергей Семак: «Зениту» интереснее играть с иностранными клубами
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, с какими командами он предпочёл бы, чтобы сине-бело-голубые играли на зимних сборах.

«В целом нам неважно, с кем играть на сборах. У каждой команды и тренера есть свой план подготовки, каждый решает свои цели и задачи. С точки зрения определённой новизны, интереснее играть с иностранными клубами. С нашими мы играем большое количество матчей. Но в любом случае сейчас решаем другие задачи в подготовке, поэтому нет большой разницы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и располагается на второй строчке.

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