Семак: в «Зените» назрели изменения — любая команда имеет срок службы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в клубе назрели изменения. Он отметил, что у любой команды есть срок службы и «Зенит» не исключение.

«Любая команда имеет свой срок службы. У кого-то он дольше. Есть игроки, которые больше трёх лет в команде и показывают высокий уровень. Изменения назрели», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22 января «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара. Ранее сине-бело-голубые сообщили о покупке у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике да Силвы, имеющего звание «Король Америки», в обратном направлении зимой проследует Артур Гимарайнс, а в летнее трансферное окно — Вендел.