Сергей Семак объяснил трансфер Энрике в «Зенит» за € 35 млн

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приобретении сине-бело-голубыми нападающего Луиса Энрике. Ранее появлялась информация, что санкт-петербургский клуб заплатил € 35 млн за бразильского футболиста.

«Покупка Энрике — покупка только номинально. Вы прекрасно понимаете, что это обмен игроками. Клуб в это трансферное окно ничего не тратит. И даже продажа Клаудиньо и покупка другого игрока входят в план этой предсезонной подготовки. Мы понимаем, что мы можем, а что не можем сделать. Происходит определённая оптимизация тех позиций, которая, на наш взгляд, требует усиления», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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