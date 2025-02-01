Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил трансфер Энрике в «Зенит» за € 35 млн

Сергей Семак объяснил трансфер Энрике в «Зенит» за € 35 млн
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приобретении сине-бело-голубыми нападающего Луиса Энрике. Ранее появлялась информация, что санкт-петербургский клуб заплатил € 35 млн за бразильского футболиста.

«Покупка Энрике — покупка только номинально. Вы прекрасно понимаете, что это обмен игроками. Клуб в это трансферное окно ничего не тратит. И даже продажа Клаудиньо и покупка другого игрока входят в план этой предсезонной подготовки. Мы понимаем, что мы можем, а что не можем сделать. Происходит определённая оптимизация тех позиций, которая, на наш взгляд, требует усиления», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Семак: в «Зените» назрели изменения — любая команда имеет срок службы

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android