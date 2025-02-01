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Сергей Семак: от Артура в «Зените» ждали большего

Сергей Семак: от Артура в «Зените» ждали большего
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе футболистов Клаудиньо и Артура Гимарайнса из санкт-петербургского клуба.

«Клаудиньо изъявил желание уйти. Нашли решение, которое устраивает игрока и клуб. Сейчас на эту позицию ищем другого футболиста. От Артура, конечно, ждали большего. Не совсем получилось у него, хотя свою лепту в результаты команды он тоже вложил. Мы благодарны ему», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22 января «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара. Ранее сине-бело-голубые сообщили о покупке у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике да Силвы, имеющего звание «Король Америки», в обратном направлении зимой проследует Артур Гимарайнс, а в летнее трансферное окно — Вендел.

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