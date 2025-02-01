Игрок «Зенита» Барриос высказался о новичке команды Энрике

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о новичке команды Луисе Энрике.

«Любой новичок тепло принимается в «Зените», потому что здесь одна цель — быть первыми. Новичкам оказывается всесторонняя помощь, чтобы как можно скорее они начали приносить пользу. Все будут помогать Энрике», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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