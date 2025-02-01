Полузащитник «Зенита» Барриос: мы качественно работаем, чтобы вернуться на первое место

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы допустили в первой части сезона очень много ошибок. «Зенит» проиграл ряд матчей, особенно домашних, чего раньше с нами не происходило. Это определённое повторение прошлого сезона, где мы уходили на зимнюю паузу вторыми. Могу заверить, что сейчас мы качественно работаем, чтобы вернуться на первое место», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и располагается на второй строчке.

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