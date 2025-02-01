Семак: Вендел хотел продолжить карьеру в другом месте — «Зенит» пошёл навстречу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход полузащитника команды Вендела. Напомним, футболист покинет команду летом и отправится в бразильский «Ботафого».

«Все прекрасно понимают, что Вендел на протяжении последних лет изъявляет желание продолжить свою карьеру в другом чемпионате, вернуться домой. Клуб пошёл навстречу. Так сложились обстоятельства, что получилось совершить эту сделку обмена футболистами с «Ботафого». На мой взгляд, неплохое решение в тех условиях, в которых мы находимся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.